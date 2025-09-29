男女の平均賃金格差が253万円2025年9月26日、国税庁は『2024年分民間給与実態統計』の調査結果を発表。平均給与は 478 万円（前年比 17.7 万円増）と過去最高をマーク。男女別の給料差に目を向けると、男性は586.7万円（前年比18.2万円増）、女性は333.2万円（17.4万円増）だった。依然と、男女の給料差は253万円もあるのだ。今回の調査では、業界別の給料格差がさらに広がっていることも浮き彫りに。最も平均給与が高いのは電気･