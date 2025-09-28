米のバスト・スペース民間宇宙ステーション「ヘイブン１」のイメージ図。来年５月の軌道投入を計画している/Vast（ＣＮＮ）国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の後継機建設を目指す米宇宙企業バスト・スペースが、世界初となる民間宇宙ステーション「ヘイブン１」の製造を進めている。打ち上げは来年５月に予定されている。ＩＳＳの運用期間は当初１５年間の予定だったが延長された。これまで２５年近くの間に２６カ国から約３００人