全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代々木上原のワインバー『tutti＆灯（あかり）』です。約20年前から生産者と交流深くは知らないけど、ともあれ一度、おいしい日本ワインをじっくり飲んでみたい…、そんな人にまずおすすめしたいのが『tutti＆灯』。こちらの女将、岩倉久恵さんは、ある意味日本ワインの黎明期、20年ほど前から生産者と交流してきた日本ワインの案内人