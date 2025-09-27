【エルサレム＝福島利之、ニューヨーク＝金子靖志】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日、米ニューヨークで開かれている国連総会で一般討論演説を行った。ネタニヤフ氏が登壇すると、パレスチナ自治区ガザなどで続く戦闘に抗議の意を示すため、各国の外交団が総会議場から一斉に退席し、イスラエルの国際社会での孤立が浮き彫りになった。ネタニヤフ氏は空席が広がる議場での演説で、英仏などによるパレスチナ国家