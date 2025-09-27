25日、ウクライナ・キーウで取材に応じるシルスキー軍総司令官（ウクライナ軍提供・共同）【キーウ共同】ウクライナ軍のシルスキー総司令官は25日、キーウで共同通信などの取材に応じ、春から夏にかけてのロシア軍によるウクライナ東部での大規模攻勢は失敗したとの見方を示した。ウクライナの2倍の砲撃を実施しているものの、占領地の大幅拡大には至らず「前線はウクライナの統制下にある」と述べた。シルスキー氏が海外メデ