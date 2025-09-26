群馬県前橋市の小川晶市長（42）が部下の既婚男性とホテルに通っていたと「NEWSポストセブン」が報じ、話題になっている。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「報道を受けた会見では『仕事の相談』をしていたとして、不貞行為を否定した。小川市長の苦しい言い訳は、火に油を注ぐだけではないか」という――。写真提供＝共同通信社臨時記者会見に臨む前橋市の小川晶市長＝2025年9月24日午後、前橋市 - 写真提供＝共同通信社■前橋市長