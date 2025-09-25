バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールDAIMA』より「S.H.Figuarts 界王神(ミニ)-DAIMA-」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月26日16時より予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「S.H.Figuarts 界王神(ミニ)-DAIMA-」(7,700円)『ドラゴンボールDAIMA』より、「孫悟空」と一緒に旅をした仲間の一人「界王神(ミニ)」がS.H.Figuartsに登場。