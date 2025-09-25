2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の公式「X」アカウントが、公式マスコット「ミャクミャク」の新商品を紹介していました。新商品は「おしりマグネット ミャクミャク」（880円、税込み）で、会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSUのみでの販売ということです。アカウントでは「新商品爆誕」「ミャクミャク のおしりが…マグネットに！？」「冷蔵庫やボードなどにペタッと貼ってミャクミャクのしっぽを眺められま