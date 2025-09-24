敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と好投した。しかし、救援陣の乱調で試合には逆転サヨナラ負け。試合後には「前半はブルペンのおかげで勝っている試合というのはいっぱいあるので」と、中継ぎ投手をかばった。