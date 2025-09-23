23日の午前、山形県南陽市で車同2台が衝突する事故がありました。ケガ人など詳しい情報はまだ入っていません。 【画像】事故現場の様子 警察などによりますと、23日の午前9時過ぎ、南陽市の法師柳で普通自動車同士が衝突する事故がありました。 事故があったのは交差点内で、若い男性と高齢の女性が緊急搬送されましたが、意識はあるということです。ケガの程度はわかっていません。 現場は比較的見通しの良い交差点で、警察が