NFLラムズのスタッフォードなど大物が試合を観戦【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。5回に逆転の52号3ランを放ち、13年連続のポストシーズン進出に貢献した。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手にとっては、本拠地公式戦最終登板。左腕の勇姿を見届けようと“