NFLラムズのスタッフォードなど大物が試合を観戦

【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。5回に逆転の52号3ランを放ち、13年連続のポストシーズン進出に貢献した。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手にとっては、本拠地公式戦最終登板。左腕の勇姿を見届けようと“世界的スター”も球場に駆けつけていた。

試合の中継映像が捉えたのはNFLラムズのQB（クオーターバック）のマシュー・スタッフォード。カーショーとスタッフォードは幼馴染で、小学校では同じリトルリーグ、高校ではバッテリーを組んでいた“旧知の仲”。引退の決断をした親友の登板を見守り、中継のインタビューに応える場面もあった。

スタッフォードの試合観戦に「カーショーと似てると思ったよ」「観に行ってたのね」「ビッグなカーショー、友人や親友もまたビッグ」「どっちもスーパースター」「銀河系や！」と驚くファンが続出。また、「カーショーの花道を敗けで終わらせるはずないっしょ！」とカーショー降板後に逆転の3ランを放った大谷を称える声も目立った。

また、同戦には、球団共同オーナーを務めるNBAレジェンドのマジック・ジョンソン氏、レイカーズで活躍した故コービー・ブライアント氏の妻、ヴァネッサ・ブライアントさんも来場。さらに元ドジャースナインも駆けつけ、大谷の52号、カーショーの登板を見守った。

今季21試合目の先発登板となったカーショーは4回1/3を投げ、4安打4四球で2失点。初回、先頭打者に本塁打を許したものの、毎回の6三振を奪う粘りの投球で“ラスト登板”を飾った。（Full-Count編集部）