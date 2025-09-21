【プレミアリーグ第5節】(AMEXスタジアム)ブライトン 2-2(前半2-1)トッテナム<得点者>[ブ]ヤンクバ・ミンテ(8分)、ヤシン・アヤリ(31分)[ト]リシャルリソン(43分)、オウンゴール(82分)<警告>[ブ]ディエゴ・ゴメス(73分)[ト]モハメド・クドゥス(46分)、クリスティアン・ロメロ(88分)観衆:31,488人└三笘薫フル出場のブライトン、2点リードからトッテナムに追いつかれてドロー…川崎F出身対決は実現せず