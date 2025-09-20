鷹の近藤が2本塁打を含む4安打3打点の活躍パーソル パ・リーグ公式戦が20日、3試合が行われ、オリックスはソフトバンク戦の連敗を8で止めた。先発の九里亜蓮投手は5回3失点。初回に先制を許したが、4回に若月健矢捕手の6号3ランで逆転した。9回には1死満塁から廣岡大志内野手が勝ち越し打を放つと、杉本裕太郎外野手の犠飛でさらに1点を追加。救援陣が踏ん張り、1点差を守り抜いた。敗れたソフトバンクは近藤健介外野手が2本塁打