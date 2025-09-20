ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬·àÅª¾¡Íø¤Ç¼ó°Ì¡¦Âë¤Ë3.5¥²¡¼¥àº¹¡¡³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ä20Æü¥Ñ·ë²Ì
Âë¤Î¶áÆ£¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬20Æü¡¢3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò8¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤Ï5²ó3¼ºÅÀ¡£½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¼ã·î·òÌðÊá¼ê¤Î6¹æ3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤é×¢²¬Âç»ÖÆâÌî¼ê¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤Îµ¾Èô¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£µß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¡¢1ÅÀº¹¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢Ï¢¾¡¤Ï5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤ÏÀ¾Éð¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤¬6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï3²ó¤ËÂÀÅÄ¸÷Êá¼ê¤Î»Íµå¤ÈÂ¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¤È¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ü¥¤¥ÈÆâÌî¼ê¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï·ÑÅê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢À¾Éð¤ËÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Ï»³Â¼¿ò²ÅÆâÌî¼ê¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ë1ÅÀ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÍðÂÇÀï¤òÀ©¤·¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤äÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢ÃæÈ×¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£7-7¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢2»à2ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¤ÎÞÉ´ÖÂç´ð³°Ìî¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç¤ï¤»¤Æ26°ÂÂÇ15ÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀÐ°æ¤Ï3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£°ìÊý¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤¬7¼ºÅÀ¤ÈÊø¤ì¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë