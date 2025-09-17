「プロの野球、一軍の野球を学ぶ登板になりました。ヒットを打つだけでなく、いろいろな形でランナーを進めて点をとってくる。この経験を生かして、そういったことにも対応できるようになりたいです」【もっと読む】日本ハム新庄監督は来季続投する？球団周辺から聞こえた「意味深」な声日本ハムのドラフト1位ルーキー、柴田獅子（19）がこう言った。プロ4度目の登板、3度目の先発となった15日の西武戦は自身最長の3回3分の2を