日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

「ティファール」電気ケトルを自主回収 400万台以上が発火・発煙の恐れ

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 電気ケトル「ティファール」の400万台以上が自主回収される
  • 一部製品に発煙や発火の可能性があるとしている
  • 対象は2021年10月から2024年7月までに製造された60機種
