【早期天候情報】関東甲信地方では「著しい高温」となる可能性 9月下旬も暑さは続く！ 9月17日頃～かなりの高温に 5日間平均気温平年差＋2.6℃以上 早期天候情報とは？ 関東甲信地方・全国の天気を画像で 気象庁