◇ア・リーグエンゼルス―マリナーズ（2025年9月11日シアトル）エンゼルスマイク・トラウト外野手（34）が11日（日本時間12日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回に21号ソロを放った。先発・ソリアーノが2回に4点を先制されたが、打線がコツコツと反撃。3回にデービッドソンのソロで得点すると、4回はテーラーの中犠飛などで2点を奪って、1点差に迫った。3―4で迎えた5回、トラウトが2死から相手