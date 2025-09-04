この記事をまとめると ■災害で冠水・放置された車両が車上荒らしに遭う事例が各地で発生 ■東日本大震災時には大量のETCカードが盗難され、不正利用に悪用された ■被災時は車検証や貴重品を必ずもち出し、車内に残さない心構えが重要 クルマに貴重品を放置するのはNG 自動車窃盗に関する報道を目にする機会が多い。盗難防止機能が充実している高額人気車がいとも簡単に盗み出されてしまう瞬間が、防犯カメラ映像によってテレビ