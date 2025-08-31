忙しさに追われ、自分の思考や目標を見失っていないだろうか。そんな人にお勧めしたいのが「朝日記」だ。毎朝たった5分、思いのままに書くだけで、思考が整理され目標が明確になり、成長が加速する。できる人が密かに続けている“書く習慣”には、人生を整え、成長を加速させる力があった。※本稿は、ハル・エルロッド著、鹿田昌美訳『［新版］人生を変えるモーニングメソッド』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。書く