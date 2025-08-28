本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回を2つの三振を含む3者凡退の立ち上がりだった。LA記者は“幅の広い”ピッチングに驚いたようだ。初回先頭のフリードルに初球を左前に運ばれ、いきなり走者を出す立ち上がりとなった。しかし、ここ