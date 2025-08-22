女優の北川景子が8月22日、自身のX（Twitter）で、39歳の誕生日を迎えたことを報告している。北川はこの日、「39歳になりました ここまで続けて来られたのも応援してくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。39歳も子育ても仕事も健康に頑張ります」と投稿。大阪・関西万博を満喫する姿など、複数の写真を添えた。また、誕生日当日は、親友のタレント・イモトアヤコにお祝いしてもらったそうで、「イモトアヤコちゃん 長