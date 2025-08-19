同点の9回で横浜が「内野5人シフト」を敷いた第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第3試合で県岐阜商が横浜（神奈川）に延長タイブレークの末8-7でサヨナラ勝ち。8回には横浜が“内野手5人シフト”を敷いた。ベンチから見ていた県岐阜商の藤井潤作監督は「攻めているのに、攻められている感じ」と奇策について語った。県岐阜商は前半から打線がつながり5回を終了し、4点リード。しかし、6回に3点、8回に1点