よかれと思ったサービスでも、思いがけない客の怒りを買ってしまうことがあるようだ。投稿を寄せた50代女性（熊本県）は、コンビニで勤務していたときの悲しい出来事を明かす。「さり気なく気遣いの言葉と思い、返答したところ、罵声を一方的に20分くらいずーっと浴びました」どんな返事をしたのかは明かしていないが、どんな理由があったにせよ、長時間の一方的な叱責はカスタマーハラスメントと言えるだろう。女性の苦痛は察する