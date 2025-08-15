兵庫県知事に再び就任してから9カ月近くが経過した斎藤元彦氏（47）。依然として内部告発文書問題に対する強気の姿勢を崩さない中、現在もその言動に注目が集まっている。【写真を見る】“お土産”を「俺がもらっていく」と堂々お持ち帰り高級ガニを手に満面の笑みを見せる“パワハラ疑惑”の斎藤知事7月29日に実施された定例記者会見では、「漏洩（ろうえい）した情報がそのままになっているのではないか」との質問に「法令