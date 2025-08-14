2025大阪・関西万博のサウジアラビア王国館では、2025年8月17日（日）18:30〜20:30（17時30分開場）に、ナショナルデーホール・レイガーデンでサウジアラビアの映画を上映する。伝統と現代性を融合させた魅力的なストーリーテリングで知られるサウジアラビアと日本の共同制作アニメシリーズ『アサティール・未来の昔ばなし』のシーズン2が上映される。 上映後、サウジアラビアの映画業界から著名なスピーカーを招いたパネルディス