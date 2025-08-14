パドレスが大勝で5連勝…この時点で地区単独首位に立った【MLB】パドレス 11ー1 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われるエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。試合開始約3時間前、ナ・リーグ西地区で同率首位に並んでいたパドレスが勝利し、この時点で単独首位に立った。ダルビッシュ、松井が所属するパドレスが絶好調だ。2回に打者