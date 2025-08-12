リアム・ギャラガーが、15年ぶりにスコットランドで開催されたオアシスのライブにて、エディンバラ市議会に対して激しい非難を浴びせた。昨年10月に行われた市議会の安全対策会議での発言に反応したもので、そこには、マレーフィールド・スタジアムで予定されていたオアシスの公演に関して、「主に中年男性が来場し、スペースを多く取る」「酩酊の可能性が中～高程度」といった記述があった。 【