1985年8月12日、520人が死亡した「日本航空123便墜落事故」だが、実は生還者もいた。まるで奇跡のような当時の救出の様子を、ジャーナリストの米田憲司氏の新刊『日航123便事故 40年目の真実』（宝島社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）《ーー衝撃写真ーー》弁当を食べようとしたら足元に『人間のアレ』が…520名が死亡「史上最悪の事故現場（カラー写真）」を見る日航ジャンボ機の墜落事故現場を訪れ