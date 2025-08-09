「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）男子ショートプログラムが行われた。２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、８４・９４点をマークし、暫定首位に入った。「トーループは回りすぎた。フリップは練習より踏み切る力が少し弱かった」と振り返った。序盤の４回転−２回転のトーループでは着氷が乱れ、続く４回転フリップでは転倒。３回転トーループ