東海クラリオンの大型トラック・トレーラー向けの警報カメラシステムが、全日本トラック協会の安全装置の設置助成の対象に選ばれました。「左折の巻き込み事故」のリスクを低減するシステムですが、どのような仕組みなのでしょうか。大型車の「巻き込み事故」リスクをAIと小型カメラで低減する！東海クラリオンは2025年8月4日、大型トラックやトレーラー向けの警報カメラシステム「A-CAM3」が、全日本トラック協会が定める安全装