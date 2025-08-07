金建希（キム・ゴンヒ）特検チーム（特別検察官、閔中基）が尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に対する２回目の逮捕状執行に失敗した。執行に先立ち尹前大統領と特検チームの検査・捜査官が面談をしたが、抵抗が強く、結局、令状執行を中断した。尹前大統領を室内から引き出せなかった１回目と比べると進展したが、特検チームの調査室に連れてくることはできなかった。特検チームは７日午前７時５０分ごろソウル拘置所に進入した後