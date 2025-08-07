人気猫系YouTubeチャンネル「もちまる日記」が、2025年8月6日に動画を公開し、保護した野良猫を動物病院で診察してもらっている際の映像を公開した。「泣けてきた...」「幸せになりますように」「もちまる日記」は、スコティッシュフォールドの兄弟「もちまる」と「はなまる」と、飼い主の「下僕」さんによるチャンネル。4日に公開された動画で、視聴者から怪我をした野良猫のレスキューを依頼され、自宅に迎え入れたことを明かし