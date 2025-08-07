人気猫系YouTubeチャンネル「もちまる日記」が、2025年8月6日に動画を公開し、保護した野良猫を動物病院で診察してもらっている際の映像を公開した。

「泣けてきた...」「幸せになりますように」

「もちまる日記」は、スコティッシュフォールドの兄弟「もちまる」と「はなまる」と、飼い主の「下僕」さんによるチャンネル。4日に公開された動画で、視聴者から怪我をした野良猫のレスキューを依頼され、自宅に迎え入れたことを明かしていた。

野良猫は「ミミ」と呼ばれ、他の野良猫と喧嘩をして怪我をしていた。6日に公開された動画では、「下僕」さんが動物病院に連れて行き、外傷のほか、感染症などの検査を兼ねた診察の様子が公開された。

動画に映っているのは、緊張で硬直した「ミミ」が診察されている様子。外傷はひどく、感染症を防止するための手術が必要と診断。始終おとなしかったものの、恐怖からかお漏らしをして看護師に拭いてもらう画面も映されていた。

この動画のコメント欄には、「怖がってるとはいえこんなに大人しい子は初めて見ました」「何か泣けてきた...」「幸せになりますように」という心配する声が集まっていた。