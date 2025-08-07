俳優の長谷川京子さんは8月4日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋を披露しました。【写真】長谷川京子の鍛えられた腹筋「腹筋+ボーダーかっこいい」長谷川さんは「あ、気がついたら8月だ！！」とつづり、自身の写真を3枚載せています。丈の短いトップスとデニムを着用した姿です。1枚目では鍛えられたおなかがあらわに。抜群のスタイルであることが分かります。また「#最近写真が恥ずかしい」とハッシュタグを添え、2、3枚目では