俳優の伊藤健太郎の新たな彼女とされている、女優でアーティストの吉田凜音が自身のInstagramを更新。複数枚の近影ショットをアップしたが、その写真が話題となっている。【写真】山本舞香にそっくり…伊藤の新恋人“吉田凜音”好みのタイプがはっきりしている伊藤健太郎「吉田さんは、4月上旬に伊藤さんと世田谷区にあるステーキ店を訪れていたところを『FRIDAY』に報じられました。その後、店をあとにした2人は伊藤さんの自宅