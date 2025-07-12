日直島田さんのインスタグラム（＠niccyoku_shimada）よりJ-CASTニュース

人気パチンコYouTuber、パチンコでの収支を告白 半年で200万円超負けに衝撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 人気のパチンコYouTuberが動画で、パチンコでの収支を明かした
  • 6月はマイナス16万8000円で、1月から「毎月マイナス」とのこと
  • 1月から6月までの収支は200万円を超えるマイナスとなったという

◆人気パチンコYouTuberが上半期の収支を報告

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