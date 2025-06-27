◇MLB ドジャース3-1ロッキーズ(日本時間27日、クアーズ・フィールド)ドジャース大谷翔平選手が、今季28本目となるソロホームランを放ち、勝利に貢献しました。試合後、ロバーツ監督が取材に応じ、大谷選手について語りました。2日前に日米通算300号を達成した大谷選手はこの日も「1番・DH」で先発出場。1点リードで迎えた7回。2アウトランナーなしの場面でした。ロッキーズ4番手のタイラー・キンリー投手に追い込まれてからの7