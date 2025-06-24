¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦Âç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤ËÄ«ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¥Û¥í¥á¥ó¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ÎÁÍý¤Î¼êºÝ¤¬°û¿©Å¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¿À¥ß¥ª¤µ¤ó¤ÎÎÁÍýºî¤ê¤¬¶È¼Ô¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¼êºÝ¡Ê00¡§10¡§41¤´¤í¡Ë¥Û¥í¥á¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÎÁÍý¾å¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥ª¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¼êÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÂç¶õ¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤½¤ÎÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÇ¤¯À£Á°¤Þ¤Ç¿©¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤Æ¼ê