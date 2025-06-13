イラン中部イスファハンでの軍事演習に参加したバゲリ参謀総長＝２２年９月８日/Iranian Army/WANA/Reuters（ＣＮＮ）イラン国営テレビＩＲＩＮＮによると、イラン軍のバゲリ参謀総長がイスラエルの空爆で死亡した。バゲリ氏はイランで最高位の軍将校。１３日未明に実施されたイスラエルの攻撃で死亡が確認された高官としては２人目となる。複数のイラン国営メディアはこれに先立ち、イスラム革命防衛隊のサラミ総司令官がイスラエ