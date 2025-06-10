½©ÅÄ½ñÅ¹¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö·î´©Elegance¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Æ2016Ç¯6·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥³¥á¥Ç¥£¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù(¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È)¤¬Ìó9Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ¤ò·Ð¤Æ2025Ç¯2·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£6·î16Æü(·î)¤ËºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹12´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢1´¬¤«¤é11´¬¤Þ¤Ç¤Î1,606¥Ú¡¼¥¸°ìµ¤ÆÉ¤ß¤Ç¤­¤ë¸òÄÌ¹­¹ð¤¬6·î9Æü(·î)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÂÃ«±Ø¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÊõÅç¼Ò¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2019¡×¥ª¥ó¥ÊÊÔ3°Ì¡¢Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×Í¥