《「一番好きな食べ物は？」と聞かれれば必ずこう答える。【古古米を炊いた後に冷やして食べるご飯】》6月2日、Xでこう綴ったのはミュージシャンのGACKT（51）。米が注目を集めるなか、熱い持論を綴ったのだが、思わぬ“反発”が――。発端は、5月29日に小泉進次郎農水相（44）が備蓄米の試食会を行ったこと。新米（’24年産）、古米（’23年産）、随意契約で安く流通する古古米（’22年産）と古古古米（’21年産）の4種類を同条件