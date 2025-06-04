韓国に「もう一人のトランプ」が誕生した。発言通りの反日政治家か、それともただのポピュリストか。その正体に迫る――。 （取材・文／近藤大介）「韓国のトランプ」と呼ばれる男6月3日、韓国で3年3ヵ月ぶりの大統領選挙が実施された。韓国大統領の任期は5年だが、尹錫悦前大統領が昨年末の夜に突然、「戒厳令」を発令。これに5200万韓国人の怒りが爆発し、弾劾裁判にかけて罷免してしまったことは記憶に新しい。私は、'87年に韓