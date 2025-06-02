¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ÈVC¥·¥ç¥Ã¥È¡×¥¢¥Æ¥Ë¥¢¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ÈVC¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò6·î23Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÂÎÆâ¤Ç¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï´À¤È¤È¤â¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²Æ¤Ï¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ê¤¿¤¤±ÉÍÜÁÇ¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ÈVC¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡×¡ÖÌý»é¥³¡¼¥È¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¡Ö¿åÍÏÀ­¥Ó¥¿¥ß¥óC¡×¤ÎÆÃÀ­¤Î°Û¤Ê¤ë3¼ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¡É¤ò1000mgÇÛ¹ç¤·¤¿¡£¿å¤Ê¤·¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢