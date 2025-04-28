記事のポイントLVMHは2025年第1四半期決算報告にて、「売上が5％減少したが、関税の影響は現時点では小さい」と説明した。トランプ政権の関税政策に対し、LVMHは生産拠点移転も検討するが短期実現は困難としている。関税によるコスト増対策として、米国生産強化やマーケティング費削減などへの注力を進める考えだ。4月14日午後に行われたLVMHの2025年第1四半期決算報告で、同社は売上高が若干減少したことを明らかにした一方で、ジ