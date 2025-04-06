恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーのクロが4日に自身のアメブロを更新。信じられないほど“激安”な韓国料理店についてつづった。【映像】あいのり桃、K-POPアイドルメイクに挑戦（ビフォーアフターも） この日、クロは東京・六本木にある韓国料理店『韓のかおり家』で食事したことを報告。「六本木ミッドタウン目の前、俺らの本拠地 信じられないほど六本木でお安い」と述べ「コースと