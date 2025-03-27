桜の季節が訪れるなか、韓国で興味深い展示会が開催されている。【注目】韓国で「日本の桜」を植え替えるキャンペーンを計画「エミール・タケ植物研究所」（理事長：チョン・ホンギュ）が、エミール・タケ植物標本写真展「120年前、K-王桜と出会う」を、3月25日から4月20日まで慶州文化館1918（旧・慶州駅）で開催中だ。エミール・タケとはフランス人宣教師で、1908年に韓国の済州島で自生していた「王桜」を発見・採集した人物だ