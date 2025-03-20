きょう午後、東京・新宿区で、高齢女性が男に脅され、金品を奪われそうになりました。女性はけがをしていて、男は逃走中です。捜査関係者によりますと、きょう午後1時すぎ、新宿区大久保のアパートに住む高齢女性が男から金品を出すよう脅されたということです。女性は軽いけがをしたということですが、男はその場から逃走しました。現場近くにいた人「人通りの多いところで（事件が）起こるのは怖いなと」現場はJR新大久保駅から