アメリカの中央銀行にあたるFRB（＝連邦準備制度理事会）は19日、金融政策を決定する会合を開き、2会合連続で政策金利を据え置くことを決めました。FRBは19日、金融政策を決定する会合で、4.5％を上限とする現在の政策金利を2会合連続で据え置くことを決めました。経済活動や労働市場が堅調な一方、インフレ率はやや高止まりしていて、景気の先行きをめぐる不透明感が増しているとしています。FRB・パウエル議長「（トランプ政権の